الرابطة الأولى: الترجي ينقاد لخسارته الاولى في تطاوين والنجم يسقط في فخ التعادل امام الرجيش

وات - مني الترجي الرياضي بهزيمته الأولى في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد خسارته امام مضيفه اتحاد تطاوين بنتيجة 1-2 يوم الجمعة لحساب الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل هدفي اتحاد تطاوين في اللقاء الذي دار في ملعب بئر الأحمر صادق التوج في الدقيقة 42 وشهاب الزغلامي في الدقيقة 62 فيما سجّل الهدف الوحيد للترجي الرياضي غيلان الشعلالي في الدقيقة 90 زائد 3.

وبهذه الهزيمة، تجمد رصيد الترجي عند 10 نقاط في الصدارة بالتساوي مع كل من اتحاد تطاوين والنادي البنزتي لكن الترجي يملك مباراة مؤجلة.

وشهد اللقاء في بدايته افضلية نسبية لابناء الاحمر الأصفر الذين كانوا في مناسبتين قريبين من افتتاح التسجيل عن طريق النيجيري أنايو إيوالا وذلك بعد ان سدد في الدقيقة 15 كرة ارتطمت بالعارضة قبل ان يتالق امامه حارس اتحاد تطاوين ويحرمه من افتتاح التسجيل في الدقيقة 30 على اثر بناء هجومي ساهم فيه أمين بن حميدة.

ومع اقتراب الشوط الأول من نهايته، تمكن اتحاد تطاوين من مباغتة ضيفه بعدما نجح صادق التوج من اسكان كرة رأسية اثر ركلة ركنية داخل شباك الحارس معز بن شريفية في الدقيقة 42 مانحا التقدم لابناء الجنوب.

ومع انطلاق الشوط الثاني، سعى أبناء المدرب راضي الجعايدي الى تدارك تاخرهم في النتيجة عبر اعتماد الضغط العالي غير أنّ جهودهم باءت بالفشل في ظل تمركز دفاعي محكم من الرباعي فرات السلطاني والقائد ثامر الصالحي وصادق التوج و محمد أمين الأكحل. وبينما كان الترجي الرياضي يبحث عن تعديل النتيجة، توفق اتحاد تطاوين في مضاعفة النتيجة بواسطة شهاب الزغلامي في الدقيقة 62 من هجمة محكمة وتبادل كرات بين أكثر من 8 لاعبين.

ومع اضافة الحكم نصر الله الجوادي حوالي 6 دقائق كوقت بديل، نجح غيلان الشعلالي في تذليل الفارق للترجي الرياضي بضربة رأسية في الدقيقة 90 زائد 3 غير ان هدفه لم يكن كافيا لتفادي الهزيمة.



ولحساب المجموعة الثانية، اكتفى النجم الساحلي بتعادل مخيب أمام ضيفه مستقبل الرجيش 1-1 على ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة. وبادر النجم الساحلي بافتتاح التسجيل عن طريق الجزائري يوسف العوافي في الدقيقة 34 لكن مستقبل الرجيش ادرك التعادل عبر وائل بن عثمان في الدقيقة 75 من ضربة جزاء.

وبهذا التعادل، واصل النجم الساحلي نزيف النقاط بعدما عجز للمباراة الرابعة على التوالي عن تحقيق الفوز ليبقى في مركز سادس متاخر برصيد 5 نقاط جمعها من انتصار وحيد وتعادلين وهزيمة في حين اكد مستقبل الرجيش حسن تعامله مجددا مع المباريات بعيدا عن قواعده اذ يعد الفريق الوحيد الذي لم يتكبد اي هزيمة خارج ارضه. ويملك ابناء المدرب فريد بن بلقاسم في رصيدهم 9 نقاط في المركز الثالث من انتصارين وثلاث تعادلات وهزيمة.

وفي انتظار استكمال النجم الساحلي للقائه المتأخر يوم الخميس القادم أمام مستقبل سليمان شريكه في المركز السادس، سيكون المدرب الجديد روجي لومار مطالبا بتعديل أوتار فريق جوهرة الساحل من أجل اعادته لسكة الانتصارات.



