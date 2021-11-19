بنزرت: الأمواج تلفظ 150 صفيحة من القنب الهندي بشاطئ سيدي مشرق

Publié le Vendredi 19 Novembre 2021 - 18:20 قراءة: 0 د, 22 ث
      
وات - لفظت، اليوم الجمعة، أمواج شاطئ سيدي مشرق بمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت، حوالي 150 صفيحة من مخدر القنب الهندي، وفق ما ذكره لـ(وات)، مصدر محلي مسؤول.
وأوضح المصدر ذاته، انه وخلال عملها الرقابي الدوري بالمكان، تمكنت دورية أمنية تابعة للحرس البحري بمركز سيدي مشرق، من العثور على تلك الصفائح من مخدر "الزطلة" ، فتم رفعها سريعا من المكان، مع اتخاذ ما يجب من إجراءات قانونية في الغرض، بالتنسيق مع بقية الهياكل الأمنية والقضائية المتداخلة.



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