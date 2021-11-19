البطولة السعودية - إقالة تسعة مدربين بعد مضي 11 جولة من بينهم التونسي محمد الكوكي

Publié le Vendredi 19 Novembre 2021 - 17:13 قراءة: 0 د, 50 ث
      
شهدت البطولة السعودية لكرة القدم في الموسم الحالي إقالة تسعة مدربين وذلك بعد مضي 11 جولة فقط من السباق.
ويعد النصر والطائي الأكثر إقالة للمدربين بواقع مدربين لكل ناد إذ أقال النصر البرازيلي مانو منيينز والبرتغالي بيدرو إيمانويل في حين استغنى الطائي عن التونسي محمد الكوكي والصربي زوران مانولوفيتش.

كما اقالت أندية الاتحاد والتعاون والاتفاق والباطن والفيصلي مدربا واحدا لكل منها. وتمثل هذه الإقالات 39 في المائة من عدد المدربين الذين أشرفوا على الأندية السعودية منذ بداية الموسم الحالي.

وواجهت أندية أخرى مطالب برحيل مدربيها ابرزها فريق أحد الذي يدربه السلوفاكي مارتن سيفيلا الى جانب نادي الحزم الذي يبقى مدربه البرتغالي هيلدر كريستوفاو على صفيح ساخن بسبب تذبذب النتائج.
ويعد ضمك والفيحاء أكثر الأندية استقرارا من الناحية الفنية لا سيما في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها الفريقان بقيادة الكرواتي كريشمير ريزتش والصربي فوك رازوفيتش.
كما أن فرق الهلال والشباب والأهلي والرائد تمسكوا بمدربيهم البرتغالي ليوناردو جارديم والبرازيلي بريكليس شاموسكا والألباني بيسنيك هاسي والإسباني بابلو ماشين مما منح الرباعي الاستقرار على عكس الأندية الأخرى التي ضحت بمدربيها مبكرا.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236420



En continu

Toutes les news

الجمعة 19 نوفمبر 2021 | 14 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:40 17:09 14:48 12:12 07:02 05:31
Babnet
18°
 Babnet20° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1420°-1420°-1521°-1423°-14
  • Avoirs en devises
    20788,1

  • (18 nov)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,26518 DT        1$ =2,892550 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 nov)   1458,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة