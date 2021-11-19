تونس تشارك بثلاثة مصارعين في البطولة العالمية العسكرية بطهران

Publié le Vendredi 19 Novembre 2021 - 17:27 قراءة: 0 د, 21 ث
      
يشارك المنتخب العسكري التونسي للمصارعة من 20 الى 26 نوفمبر الجاري بالعاصمة الايرانية طهران في النسخة الخامسة والثلاثين لبطولة العالم العسكرية التي ينظمها المجلس الدولي للرياضة العسكرية.

وسيكون المنتخب العسكري التونسي للمصارعة ممثلا بثلاثة مصارعين هم الجندي متطوع هيثم دخلاوي (وزن 70 كلغ) والعريف خير الدين بن تيلي (وزن 74 كلغ) والرقيب أول صبري منصرية (وزن 86 كلغ).

يذكر أنّ بطولة العالم العسكرية للمصارعة ستشهد مشاركة 300 مصارع من 22 دولة.

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