الاستفتاء التمهيدي لوكالة (وات) - حسان القابسي يرشح هذا " الخماسي" للتنافس على جائزة افضل لاعب كرة قدم تونسي لعام 2021

رشح الدولي السابق والمدرب الحالي لاتحاد بنقردان حسان القابسي الخماسي الياس السخيري ومحمد علي بن رمضان وعلي معلول وعيسي العيدوني وفراس شواط للتنافس على جائزة افضل لاعب كرة قدم تونسي لعام 2021 ضمن الترشيحات الاولية للاستفتاء الذي تنظمه وكالة تونس افريقيا للانباء (وات).



ويذكر ان وكالة ( وات) اطلقت استفتاء اوليا تمهيديا لدى الصحفيين الرياضيين و الفنيين لترشيح خمسة لاعبي كرة قدم تونسيين للتنافس على جائزة الافضل لعام 2021 . وسيتم يوم 1 ديسمبر المقبل الاعلان عن القائمة الرسمية للمرشحين .



ومن جهة اخرى تحدث حسان القابسي في تصريح لوكالة (وات) عن الاجواء الطيبة داخل فريق اتحاد بنقردان مضيفا ان قرعة برمجة المقابلات للفريق جاءت صعبة نسبيا في بداية الموسم وقد اضطر الفريق لقطع مسافات طويلة في التنقل خلال فترة قصيرة بين مقابلة واخرى.



وقال ان الفريق حقق فوزا معنويا هاما امس على امل حمام سوسة 2-1 ما جعله يتدارك الهزيمة امام نادي حمام الانف وه ما ساعد على تجميع نقاط اضافية وتدارك النقاط التي خسرها مع انطلاق الموسم .

واكد القابسي على ان اتحاد بنقردان اصبح رقما مهما في البطولة الوطنية وجمعية لها مكانتها في الرابطة المحترفة الاولى مشددا على ان الاتحاد سيراهن في مرحلة اولى على الترشح لبطولة التتويج ( البلاي اوف) .

واشار ان نظام البطولة (من مرحلتين) يجعل كل نقطة لها اهميتها في السباق وان تحقيق الفوز يمكن ان يغير كل مرة الترتيب معبرا عن ارتياحه لظروف العمل في النادي وشكره للاعبي الفريق داعيا اياهم لمزيد العمل و المثابرة من اجل بلوغ مرحلة الهدف المنشود .



ويذكر ان اتحاد بنقردان فاز امس في بن قردان على امل حمام سوسة 2-1 بفضل هدفي فخر الدين العوجي (45 زائد 1) وايوب مشارك (61) فيما جاء هدف امل حمام سوسة عن طريق مروان طريطر (45 زائد 2) .

ويحتل اتحاد بن قردان حاليا المركز الرابع ب8 نقاط من 6 مقابلات في المجموعة الاولى وبفارق نقطتين عن الثلاثي المتصدر الترجي التونسي والنادي البنزرتي والنادي الصفاقسي ب10 نقاط.



