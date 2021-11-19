متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 19 نوفمبر

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قابس: اصابة جديدة واحدة بفيروس "كورونا"



أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بأن هذه الادارة قد تلقت نتيجة 43 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس "كورونا" وان تحليلا واحدا وردت نتيجته "ايجابية" صاحبه من وذرف.



وأوضح جبران أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بالفيروس والذين تجاوزوا مرحلة نقل العدوى واصبحوا غير حاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم 22349 شخصا من بين 22369 شخصا ثبتت إصابتهم، واضاف أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ 20 حالة تتوزع الى 09 حالات بقابس الجنوبية و04 حالات بوذرف وحالتين (02) بكل من قابس المدينة وغنوش وحالة واحدة (01) بكل من قابس الغربية ومنزل الحبيب ومطماطة الجديدة.



وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس 05 اصابات لكل 100 الف ساكن ويوجد مريض واحد (01) يقيم باقسام "كوفيد 19" بالمستشفى المحلي بمارث.









الكاف: رصد أصابة جديدة بفيروس "كورونا" دون تسجيل أية حالة وفاة



رصدت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الجمعة، إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد دون تسجيل حالات وفاة، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 38 عينة رفعت بتاريخ 17 نوفمبر



وجاء في التحيين اليومي الجديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار الجائحة تراجع عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات إلى مصابين بأقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما استقر عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي في حدود 16 حالة وهم يمثلون جملة الإصابات المؤكدة بالفيروس خلال ال10 ايام الاخيرة



ويرتفع، وفق التحيين الجديد، إجمالي الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 19661 حالة منها 19645 حالة شفاء فيما استقر عدد الوفيات في حدود 694 شخصا



