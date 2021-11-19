تونس تحتضن الدورة الأولى للتظاهرة الاقتصادية التونسية الليبية من 23 إلى 27 نوفمبر 2021

تحتضن تونس من 23 إلى 27 نوفمبر 2021 الدورة الأولى للتظاهرة الاقتصادية التونسية الليبية، تحت عنوان "صنع في ليبيا لدعم الشراكة الليبية التونسية"

وتفتتح أشغال هذه الدورة وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة اليوم الجمعة، بالمنتدى الاقتصادي التونسي الليبي الذي سينعقد بقصر المعارض بالكرم، يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا ويتضمن مداخلات عديدة تخص بالأساس مجالات التعاون التجاري والصناعي المشترك.



وتتواصل فعاليات هذه التظاهرة من خلال تنظيم معرض تشارك فيه نحو 150 مؤسسة ليبية، إضافة إلى تنظيم لقاءات بين فاعلين اقتصادين تونسيين وليبيين لتنمية الشراكة التونسية الليبية.



وتهدف هذه التظاهرة، كذلك، إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة التونسية في مجال خدمات مساندة المؤسسات الاقتصادية، فضلا عن تعزيز الشراكة الاقتصادية ودعمها لتحقيق التكامل والاندماج والتعاون المشترك لدفع التصدير والنهوض بالمنتجات التونسية الليبية والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات بكلا البلدين .







