خبيرعلم فلك: شمال الكرة الأرضية شهد اليوم الجمعة أطول خسوف جزئي عام للقمر في القرن

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شهد شمال الكرة الأرضية ابتداء من الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة 19 نوفمبر الجاري، أطول خسوف جزئي عام للقمر في القرن حيث امتد على أكثر من ثلاث ساعات وفق ما كشف عنه اليوم الجمعة رئيس مشروع المرصد الفلكي بمدينة العلوم بتونس هشام بن يحيولفت هشام بن يحي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الى أن هذا الخسوف، الذي شمل أمريكيا الشمالية و ألسكا و الولايات المتحدة الأمريكية و شمال أوروبا و اليابان، يعد أطول خسوف جزئي تم تسجيله منذ القرن الخامس عشر وأطول خسوف في القرن الحادي والعشرين و هو الخسوف الثاني والأخير في عام 2021ولفت الى أن هذا الخسوف الجزئي العام الممتد على أكثر من 3 ساعات لن يتكرر مرة أخرى إلا بعد مرور 957 سنة مشيرا الى أن آخر خسوف للقمر مماثل لهذا الخسوف كان قد سجل سنة 1440وأشار خبير علم الفلك الى أن الخسوف الجزئي العام للقمر الذي سيحدث اليوم لن يشمل الوطن العربي بما فيه تونس الا أن الجزء الجنوبي للكرة الأرضية ومنه تونس سوف يشهد خسوفا للقمر يوم 16 ماي 2022 من الساعة الواحدة صباحا الى طلوع الفجر.