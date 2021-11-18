آفاق التعاون والتنسيق الأمني وتفعيل استراتيجيّة المساعدة الأمنيّة المشتركة، ابرز محاور لقاء وزير الداخلية بالسفير الامريكي بتونس

تطرق لقاء جمع اليوم الخميس، وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، بسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، "دونالد بلوم"، إلى "آفاق التعاون والتنسيق الأمني، لا سيما تفعيل استراتيجيّة المساعدة الأمنيّة المشتركة".



وكانت "العلاقات التونسية الأمريكية، وسبل دعمها وتطويرها"، أيضا من أبرز محاور هذا اللقاء، الذي انتظم في مقر الوزارة، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي صادر عن الداخلية.



