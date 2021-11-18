حادث على خط المترو 4 يسفر عن إصابات خفيفة لتلميذة

أفادت شركة "نقل تونس"، الخميس، وقوع حادث على خط المترو رقم 4 على مستوى خزندار. وأسفر عن إصابات خفيفة لتلميذة تبلغ من العمر 17 سنة، إثر عبورها بصفة فجئية لحوزة السكة من أمام عربة مترو كانت تسير ببطء .



وأشارت الشركة، حسب المعطيات الأوّلية، إلى أنّ التلميذة المصابة تعذّر عليها سماع الإنذار الصوتي، الذّي أطلقه سائق المترو بسبب وضعها لسماعات في أذنيها، وتمّ نقلها على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.



وجددت " نقل تونس" نداءها إلى جميع المترجلين لضرورة الانتباه عند المرور على سكة المترو.





