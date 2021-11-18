وزارة التربية تدعو منظوريها الى الإقبال على التطعيم ضد فيروس كورونا خلال اليوم السابع المفتوح للتلقيح المكثف الأحد المقبل

Publié le Jeudi 18 Novembre 2021 - 14:46 قراءة: 1 د, 3 ث
      
دعت وزارة التربية منظوريها، البالغين من العمر 18 سنة فما فوق الى التوجه الى أقرب مركز للتطعيم خلال اليوم المفتوح السابع للتلقيح ضد فيروس كورونا الذي أقرت تنظيمه، وزارة الصحة، يوم الأحد المقبل.
وحثت وزارة التربية، في بلاغ لها اليوم الخميس أعوانها واطارتها والتلاميذ من الفئة العمرية المذكورة إلى المشاركة بكثافة في يوم التلقيح المكثف المقرر انجازه من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الرابعة عصرا من يوم الأحد 21 نوفمبر الجاري.

وأوردت الوزارة، قائمة مراكز التلقيح المفتوح المخصصة لاجراء عمليات التطعيم خلال اليوم المفتوح السابع التي ضمت عددا هاما من المعاهد الثانوية والمدارس الاعدادية ودور الشباب والثقافة بجميع ولايات البلاد.

وجاءت دعوة وزارة التربية الموجهة لمنظوريها بالحضور لتلقي التلقيح غداة إعلان وزارة الصحة تنظيم اليوم السابع المفتوح للتلقيح ضد كورونا، الذي سيخصص لتطعيم الأشخاص البالغين من العمر 18 سنة فما فوق، سواء للراغبين في تلقي الجرعة الأولى أوالجرعة الثانية، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء أمس الاربعاء عن وزارة الصحة.

وأشار البلاغ إلى أن تلقي الجرعة الأولى، سيشمل المسجلين على منظومة "ايفاكس" و غير المسجلين، مع إمكانية اختيار اللقاح للراغبين في تلقيه ضمن اللقاحات المتوفرة.
أما تلقي الجرعة الثانية، فسيشمل الأشخاص الذين تخلفوا عن مواعيدهم السابقة لتلقي الجرعة الثانية، أو الذين لم يتلقوا إرساليات قصيرة تدعوهم لتلقي الجرعة الثانية، وذلك شرط مرور شهر على تلقيهم الجرعة الأولى.

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