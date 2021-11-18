كميّات الأمطار المسجلة خلال الــ24 ساعة الفارطة في مختلف مناطق البلاد

Publié le Jeudi 18 Novembre 2021 - 12:25 قراءة: 0 د, 29 ث
      
نشر المعهد الوطني للرصد الجوي، الخميس، كميّات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر خلال الـ24 ساعة الفارطة في عدد من مناطق البلاد.

//ولاية بنزرت// سجنان 7 / تينجة 1 / منزل بورقيبة 1 / بنزرت المحطة 2 / بنزرت المدينة 10

//ولاية باجة// نفزة 6 /

//ولاية بن عروس// بن عروس1 / حمام الأنف 1 / مرناق 1 /

//ولاية منوبة// الجديدة 2 / برج العامري 2 / طبربة 1 / منوبة 3 /


//ولاية جندوبة// طبرقة 4 / عين دراهم 1 /


//ولاية تونس// تونس قرطاج 3 /

//ولاية أريانة// أريانة 2 / روّاد 1 /



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