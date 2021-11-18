كميّات الأمطار المسجلة خلال الــ24 ساعة الفارطة في مختلف مناطق البلاد

نشر المعهد الوطني للرصد الجوي، الخميس، كميّات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر خلال الـ24 ساعة الفارطة في عدد من مناطق البلاد.



//ولاية بنزرت// سجنان 7 / تينجة 1 / منزل بورقيبة 1 / بنزرت المحطة 2 / بنزرت المدينة 10



//ولاية باجة// نفزة 6 /



//ولاية بن عروس// بن عروس1 / حمام الأنف 1 / مرناق 1 /



//ولاية منوبة// الجديدة 2 / برج العامري 2 / طبربة 1 / منوبة 3 /





//ولاية جندوبة// طبرقة 4 / عين دراهم 1 /





//ولاية تونس// تونس قرطاج 3 /



//ولاية أريانة// أريانة 2 / روّاد 1 /







