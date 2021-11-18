التونسيان عادل الزران والياس المزوغي (تونس) ضمن الاطار الفني للمنتخب الموريتاني لكرة القدم

Publié le Jeudi 18 Novembre 2021 - 14:40 قراءة: 0 د, 29 ث
      
اعلنت الجامعة الموريتانية لكرة القدم عن تركيبة الطاقم الفني الجديد للمنتخب الوطني الموريتاني الأول بعد انتداب الفرنسي ديديي غوميز داروسا كمدرب اول للمنتخب.

وكان الفرنسي جيرار بوشار قاد المنتخب الموريتاني خلال مقابلتيه الاخيرتين ضمن التصفيات الافريقية لمونديال 2022 بشكل مؤقت
وتتكون التركيبة الجديدة للاطار الفني للمنتخب الموريتاني كما اعلنتها الجامعة الموريتانية كالاتي :
- ديديي غوميز داروسا (فرنسا) مدرباً
- أحمد سيديبي ( موريتانيا) ، مدرباً مساعداً
- كريم مصمودي ( الجزائر) مدرباً مساعداً
- عادل الزران (تونس) معداً بدنياً
- الياس المزوغي ( تونس) مدرباً للحراس
- رومان فولس (فرنسا) مكلف بتحليل المقابلات "عبرالفيديو"

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