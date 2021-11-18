زغوان: المصادقة على 190 عملية استثمار في القطاع الفلاحي بقيمة 28 فاصل 3 مليون دينار خلال الفترة المنقضية من سنة 2021

صادقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال الفترة المنقضية من السنة الحالية على 190 عمليّة استثمار في القطاع الفلاحي في ولاية زغوان بقيمة 28 فاصل 3 مليون دينار وفق ما ذكره سمير مرزوق المدير الجهوي للوكالة في زغوان.



وأوضح في تصريح لـ(وات) اليوم الخميس أن الوكالة صادقت على المستوى الجهوي على 65 عملية استثمار بقيمة 7 فاصل 3 مليون دينار وذلك بالنسبة للمشاريع المتراوحة قيمتها بين 60 ألف دينار و1 مليون دينار ، وعلى7 مشاريع على المستوى المركزي بحجم استثمار قدر بحوالي 18 فاصل 8 مليون دينار منها 9 مليون دينار وجّهت لقطاع الأراضي الدولية ممثّلة في شركات الأحياء ومقاسم الفنيين و1فاصل6 مليون دينار لقطاع الصناعات التحويلية (معصرة بيولوجية ) ، وذلك بالنسبة لعمليات الاستثمار التي تفوق كلفتها 1 مليون دينار، مشيرا إلى أن مصالح الوكالة تقوم بمتابعة تنفيذ عمليات الاستثمار ومراقبة حسن توجيه الامتيزات المسندة.



وأفادت فوزية الهدياوي رئيس دائرة التمويل والتشجيعات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية من جهتها أن اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات في القطاع الفلاحي صادقت خلال نفس الفترة على 118 عملية استثمار بقيمة 1فاصل2 مليون دينار منها 450 ألف دينار بعنوان المنح ، وهي تخصّ المشاريع التي لا تفوق كلفتها 60 ألف دينار ، ولفتت إلى أن كافة عمليات الاستثمار المصادق عليها ستساهم في تطوير القطاع الفلاحي في الجهة وتعصير آلياتة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات الفلاحية، وفق تقديرها.



