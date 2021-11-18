وزارة الصحة تنظم الأحد 21 نوفمبر 2021، اليوم السابع لعمليات التلقيح المفتوح

تنظم وزارة الصحة "اليوم السابع لعمليات التلقيح المفتوح"، وذلك يوم الأحد 21 نوفمبر الحالي، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال.



وسيتم خلال هذا اليوم المفتوح، إجراء عمليات التلقيح لفائدة الأشخاص البالغين من العمر 18 سنة فما فوق، وذلك سواء لتلقي الجرعة الأولى أو لتلقي الجرعة الثانية، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم الاربعاء عن وزارة الصحة.



وأشار البلاغ إلى أن تلقي الجرعة الأولى، سيشمل المسجلين على منظومة "ايفاكس" أو غير المسجلين، مع إمكانية اختيار اللقاح للراغبين في تلقيه ضمن اللقاحات المتوفرة.



أما تلقي الجرعة الثانية، فسيشمل الأشخاص الذين تخلفوا عن مواعيدهم السابقة لتلقي الجرعة الثانية، أو الذين لم يتلقوا إرساليات قصيرة تدعوهم لتلقي الجرعة الثانية، وذلك شرط مرور شهر على تلقيهم الجرعة الأولى.





