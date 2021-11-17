بنزرت: تسوية الوضعية العقارية لعدد من المساكن والأراضي الفلاحية لفائدة 300 عائلة بمنطقة الزاوية بجومين

وات - -أفادت رئيسة دائرة الشؤون العقارية بمركز ولاية بنزرت، نهلة مومن مسرار، بأنه تم مؤخرا، تسوية الوضعية العقارية لعدد من المساكن والأراضي الفلاحية لفائدة 300 عائلة بمنطقة الزاوية بمعتمدية جومين.

وأوضحت ذات المصدر، في تصريح أفادت به (وات)، اليوم الاربعاء، ان هذه التسوية تمت في إطار أعمال اللجنة الجهوية لتصفية الاحباس الخاصة والمشتركة، بإشراف والي بنزرت، وعضوية القاضي المكلف، والإدارات الجهوية لكل من أملاك الدولة والملكية العقارية والفلاحة.

وأضافت، أنه تم عقب عدة جلسات عمل مشتركة وزيارات ميدانية، التوصل الى حل حبس علي بن عبيد الهذلي بمنطقة الزاوية، وبالتالي تمكين قرابة 300 عائلة من تسوية وضعيتهم العقارية بعد أن كانوا مهددين بالخروج من عقاراتهم، لصدور أحكام قضائية ضدهم بسبب عدم تقديمهم للمستندات والوثائق التي تثبت ملكيتهم.

وبيّنت رئيسة دائرة الشؤون العقارية، ان التسوية العقارية لهاته العائلات، ستمكنهم من الى جانب التملك، من فرص البيع والشراء والكراء والحصول على القروض وغيرها من الخدمات الممكنة قانونا.

يشار إلى انه تم على اثر حل الحبس، ترسيم قائمة العائلات المنتفعة المعدة من قبل عدل إشهاد وتمكين كل أسرة وفرد من مناباته بكل دقة، وفق تأكيد ذات المصدر.





