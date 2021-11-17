بتهمة الاختلاس: إدراج موظف بالقباضة المالية بالقصرين محل تفتيش وإحالة 4 موظفين آخرين في حالة تقديم

وات - أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، اليوم الإربعاء، بإدراج موظف بالقباضة المالية بالجهة محل تفتيش، وإحالة 4 موظفين آخرين في حالة تقديم، وذلك من أجل الإشتباه في تورطهم في قضية اختلاس مبلغ مالي يقدر بـ24 ألف دينار، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم المحكمة، رياض النويوي، في تصريح إعلامي هذا المساء.



