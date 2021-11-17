الشرطة البلدية: إزالة 120 نقطة انتصاب عشوائية وعلامة إشهارية أمس الثلاثاء

Publié le Mercredi 17 Novembre 2021 - 15:27 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أسفرت حملات قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن 120 عمليّة إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية اليوم الأربعاء في بلاغ.

كما قامت الوحدات بتحرير 67 محضرا اقتصاديّا و95 مخالفة صحية وخمسة محاضر عدلية، فضلا عن 122 عملية حجز شملت بالخصوص ملابس مستعملة وخضرا وغلالا ومياه مجهولة المصدر وكمية من السجائر.

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