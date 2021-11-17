انتخاب الأستاذ الجامعي عمار ضية رئيسا جديدا للمنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك

أكد الأستاذ الجامعي عمار ضية، في تصريح خص به (وات) اليوم الاربعاء، انتخابه بالاجماع رئيسا للمكتب الوطني للمنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك خلفا لسلفه سليم سعد الله.



وأوضح ضية، أن عملية الانتخاب جرت مساء أمس الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 ، بمشاركة 240 ناخب من مختلف المكاتب الجهوية والمحلية للمنظمة وذلك في إطار المؤتمر الانتخابي السابع الذي وضع تحت شعار "استهلك تونسي"



والأستاذ عمار ضية، ناشط بالمجتمع المدني وتولى تكوين العديد من طلبة معهد الصحافة وعلوم الإخبار سواء في مجال التدريس أو الاشراف على إعداد أطروحات ختم الدروس.









