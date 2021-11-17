منوبة : إيقاف ثلاثة منحرفين عنّفوا وسلبوا طالبين فلسطينيين في محيط المركّب الجامعي

وات - تمكّنت وحدات فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة مساء امس الثلاثاء، من القبض على ثلاثة منحرفين كانوا نفّذوا عمليّة سلب بالعنف الشديد(براكاج) لطالبين فلسطينيين يدرسان بمعهد الصحافة وألحقوا باحدهما اضرارا بدنية وفق ما ذكره مصدر أمني لصحفية مكتب (وات ) في منوبة.



واوضح أنه عند توجّه الطالبين الى المطعم الجامعي مساء امس اعترض المنحرفون سبيلهما حيث اعتديا على أحدهما بالعنف الشديد ممّا تسبب له في كسرين على مستوى فكّه وأنفه وسلباهما هاتفين جوالين ومبلغ 300 دينار.

وتمّ نقل الطالب المتضرر الى مصحّة خاصة أين اجريت له عملية جراحية مستعجلة ، فيما تولّى المتضرّر الثاني رفع قضية بحضور ممثّل السفارة الفلسطينية بتونس، والإدلاء بأوصاف المتّهمين .

وقام أعوان الفرقة بمجموعة مداهمات في الاحياء المجاورة للمركّب الجامعي شملت محلاّت سكنى عدد من أصحاب السوابق في السرقة بالنّشل والعنف و"البراكاجات"، تم عرضهم على المتضرّر الذي تعرّف على ثلاثة منهم .

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة تم الاحتفاظ بالمظنون فيهم في انتظار إحالتهم على النيابة العمومية ومواصلة الابحاث في الحادثة .



