تنس الطاولة: مواعيد هامة تحتضنها تونس انطلاقا من دورة نجوم العالم للشبان

تحتضن تونس فعاليات دورة نجوم شبان العالم في تنس الطاولة خلال شهر فيفري القادم بعد ان جدد الاتحاد الدولي للعبة ثقتة في تونس لتحتضن هذا الاستحقاق الرياضي الذي يضم افضل لاعبي العالم في تنس الطاولة لمدة 4 سنوات متتالية وهي دورة تقام في 5 دول بالعالم فقط كل سنة.

وافاد حبيب الدلدول العضو الجامعي رئيس لجنة المنتخبات الوطنية بالجامعة التونسية لتنس الطاولة "وات" اليوم الاربعاء ان "سنة 2022 ستكون حافلة بالمواعيد الخاصة باللعبة والتي تحتضنها تونس حيث بعد تعذر مشاركة اللاعبة فدوى القارصي في منافسات بطولة العالم المقررة شهر ديسمبر القادم بالولايات المتحدة الامريكية بداعي الاصابة ستكون تونس على موعد لاحتضان دورة نجوم شبان العالم خلال شهر فيفري القادم وهي دورة على مستوى عال فنيا بما انها تجمع افضل لاعبي العالم في تونس الطاولة لفئتي اقل من 15 سنة واقل من 19 سنة بعد ان جدد الاتحاد العالمي للعبة ثقته في تونس لاحتضان هذه الدورة الى حدود 2024 مشيرا الى ان تونس هي الدولة الافريقية الوحيدة التي ستحتضن هذا الموعد وستكون مناسبة هامة حتى تتمكن العناصر الوطنية من الاحتكاك بالمستوى العالمي واكتساب الخبرة بالمنافسات القوية ".

واضاف الدلدول ان "شهر مارس المقبل سيكون موعد الدورة العالمية للشبان والتي ستعرف مشاركة عدد من العناصر الواعدة للمنتخب التونسي شان يوسف عبيد وخليل سطا ويوسف بن عطية ووسيم الصيد حيث تمكن هذا الاخير من تحسين ترتيبه العالمي لفئة اقل من 13 سنة والارتقاء من المرتبة 52 الى المركز 30 عالميا وهو عنصر قادر على التالق في قادم السنوات وينتظره مستقبل يبشر بكل خير".

وتابع العضو الجامعي ان " العام القادم سيكون حافلا بالمواعيد التي ستحتضنها تونس في لعبة تنس الطاولة من خلال تنظيم بطولة افريقيا في سبتمبر 2022 وبطولة العالم للشبان في نوفمبر 2022 وهو حدث سيقع تنظيمه لاول مرة في تونس وفي بلد افريقي. كما تقدمت الجامعة التونسية لتنس الطاولة بطلب الى الاتحاد العربي للعبة لاحتضان تونس لمنافسات البطولة العربية على ان يقع تحديد موعدها لاحقا ".

يذكر ان الجامعة التونسية لتنس الطاولة نظمت خلال شهر اكتوبر المنقضي فعاليات الدورة العالمية لصنف الاكابر لاول مرة في افريقيا وشهدت مشاركة حوالي 200 لاعب يمثلون 37 دولة.



