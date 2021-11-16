استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، وزير الداخلية، توفيق شرف الدين.وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، أن اللقاء "تطرق إلى الوضع العام في البلاد"، وشدد خلاله رئيس الدولة على "فرض تطبيق القانون واحترامه من الجميع دون استثناء، لأن الدولة تقوم على القانون وعلى عدم خرقه من أي طرف كان".