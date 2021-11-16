وزير الداخلية وسفير إيطاليا يبحثان آفاق الشراكة في سياق "مقاربة شاملة للهجرة"

بحث وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، لدى لقائه، الثلاثاء بمقر الوزارة، سفير إيطاليا بتونس، "لورنزو فانارا"، الشراكة والتعاون بين البلدين، لا سيما في سياق المسعى المشترك لإرساء "مقاربة شاملة للهجرة".



وذكر بلاغ إعلامي مقتضب صادر عن وزارة الداخلية، أن اللقاء تطرق أيضا للعلاقات الثنائية في عدة مجالات أمنية، وسبل دعمها وتطويرها.





