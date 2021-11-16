وزير الدفاع الوطني يتفقد الفوج 13 مشاة ميكانيكية بجندوبة

أدى، وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش، صباح اليوم الثلاثاء، زيارة تفقد إلى الفوج 13 مشاة ميكانيكية بجندوبة، للاطلاع على ظروف عمل وعيش العسكريين العاملين به.



وثمّن الوزير، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، المجهودات التي يبذلها العسكريون في حماية الحدود ومحاربة الإرهاب والتصدي للجريمة المنظمة ودعم السلط المدنية في عدة مجالات، وفي مقدمتها مجابهة الكوارث بشتى أنواعها.



وأكد ضرورة ضمان جاهزية أفراد القوات المسلحة، بمزيد دعم التجهيزات الفردية للعسكريين، لما توفره من حماية لهم، وإيلاء التدريب العملياتي الأهمية القصوى للرفع من قدراتهم، والاهتمام بالجانب المعنوي باعتبار أن العنصر البشري يمثّل حجر الزاوية في المنظومة الدفاعية.



ودعا إلى مواصلة الجهد لضمان الجاهزية العملياتية ومزيد العمل على تحسين وتطوير مستلزمات الحياة اليومية داخل المنشآت العسكرية، وتكثيف التكوين والتأهيل والتدريب الخصوصي، ومزيد الإحاطة بالعسكريين، خاصة حاملي الرتب الصغيرة، والإصغاء لمشاغلهم والتفاعل معهم مع ضرورة توخي المزيد من الحذر واليقظة أثناء العمل الميداني.





