تصفيات قطر 2022: تأهل المنتخب الجزائري الى الدور الحاسم

تأهل المنتخب الجزائري الى الدور الحاسم والأخير من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، اثر تعادله اليوم الثلاثاء مع منتخب بوركينا فاسو ملاحقه المباشر بالمجموعة الأولى بنتيجة 2 - 2 ، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

وجاءت أهداف المنتخب الجزائري في اللقاء الذي احتضنه ملعب مصطفى شاكر بالبلدية، عن طريق رياض محرز في الدقيقة 21 و سفيان فيغولي في الدقيقة 68، بينما جاءت أهداف بوركينا فاسو عن طريق زكريا سانوغو في الدقيقة 37 و ايسوفو دايو في الدقيقة 83 من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة بلغ المنتخب الجزائري مرحلة الدور الحاسم بعد أن تمكن من تصدر المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين عن منتخب بوركينا فاسو الذي حلّ ثانيا برصيد 12 نقطة، في حين احتل منتخب النيجر المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بينما تذيل منتخب جيبوتي المركز الأخير برصد 0 من النقاط





