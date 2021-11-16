سوسة: وفد من وكلاء الاسفار ومنظمي الرحلات الاسبان يتعرف على خصائص الجهة السياحية

وات - أدى وفد من وكلاء الاسفار ومنظمي الرحلات السياحية الاسبان، اليوم الثلاثاء، زيارة الى ولاية سوسة، قصد التعرف على أهم خصائص ومقومات الوجهة السياحية لجهة سوسة والقنطاوي.



وأفاد المندوب الجهوي للسياحة بسوسة، توفيق القايد، في تصريح لـ(وات)، ان هذا الوفد السياحي الاسباني، المتكون من ممثلين لعدد من وكالات الاسفار المنتشرة بمختلف مناطق اسبانيا، تحولوا اليوم الثلاثاء، الى مدينة سوسة، أين تعرفوا بالخصوص على رباط سوسة الاثري والمدينة العتيقة، وذلك بعد ان قاموا بجولة مطولة في الجنوب التونسي، اكتشفوا من خلالها بالخصوص سحر الصحراء التونسية.

وأشار، في سياق متصل، إلى أن ان زيارة هذا الوفد الاسباني لبلادنا، تمت بالتنسيق بين الديوان الوطني للسياحة والخطوط الجوية التونسية ووكالة الأسفار التونسية "ياسمين ترافل".

وأضاف القايد، ان السياح الاسبان يمتازون بطول مدة الإقامة وبشغفهم بالرحلات السياحية التي تقودهم دائما الى الصحراء التونسية، مؤكدا ان هذه الزيارة ستمكن وكلاء الاسفار الاسبانية من اكتشاف المزيد عن مقومات الجذب السياحي لبلادنا والترويج للوجهة التونسية في اسبانيا، لاسيما بعد ان اكتشف هذا الوفد ما تزخر به الصحراء التونسية من مقومات السياحة البديلة التي يبحث عنها الاسبان.

وأشار المندوب الجهوي للسياحة بسوسة، الى ان وفدا من وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات السياحية بألمانيا سيزور، غدا الأربعاء، المحطة السياحية القنطاوي، يليه فريق من الصحافيين البريطانيين، سيحل بولاية سوسة يوم 18 نوفمبر الجاري، وذلك للتعريف بالمنتوج السياحي المتنوع المتوفر بالمنطقة السياحية سوسة والقنطاوي.

وذكر، ان بريطانيا استأنفت رحلاتها السياحية الى الوجهة التونسية منذ يوم 6 نوفمبر الجاري، حيث استقبل مطار النفيضة الحمامات الدولي طائرة أولى على متنها 189 سائحا، ثم طائرة ثانية تقل 170 سائحا بريطانيا، على يتدعم النشاط بمطار النفيضة في شهر ديسمبر القادم ببرمجة 3 رحلات أسبوعية قادمة من بريطانيا.



