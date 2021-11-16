شركة نقل تونس تعتزم اقتناء 718 حافلة جديدة خلال الخماسية القادمة (الرئيس المدير العام للشركة)

تعتزم شركة نقل تونس اقتناء 718 حافلة جديدة، خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك في اطار برنامجها لتجديد اسطول الحافلات لديها، حسب ما اكده الرئيس المدير العام للشركة، معز سالم.



واضاف في تصريح اعلامي، على هامش ندوة صحفية عقدت للاعلان عن اطلاق حملة لمناهضة العنف المسلط على المرأة بوسائل النقل العمومي، ان الشركة ستعمل على اقتناء دفعة اولى تتضمن 175 حافلة خلال سنة 2022 بقيمة تناهز 100 مليون دينار.



واوضح سالم ان الشركة برمجت كذلك اقتناء 18 عربة جديدة لقطارات محطة تونس البحرية بقيمة 150 مليون دينار، مشيرا الى أن الشركة بصدد اعداد بروتوكول التمويل على ان تطلق قريبا طلب عروض للتزود بهذه المعدات.



وأفاد، أن نقل تونس كانت قد قامت بتأهيل البنية التحتية لمحطة تونس البحرية بتمويل قيمته 150 مليون دينار، ضمن مشروع يهدف الى دعم أسطولها الحديدي.



كما اشار الى حرص الشركة على اعادة تأهيل عربات الميترو الخفيف التي وصل معدل عمرها الى 35 سنة، مرجحا، أن يمكن انجاز شبكة السكة الحديدية السريعة بتونس من اعادة توزيع أسطول الحافلات على الخطوط حيث سيقع تخفيف عددها بالمناطق التي تعبرها الشبكة الحديدية ليعاد توزيعها على المناطق الأخرى من اقليم تونس الكبرى بما يؤدي الى تحسين جودة خدمات النقل العمومي.



