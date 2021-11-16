سوسة: الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة تصدر احكاما بالسجن مدّة 15 عاما في حق 4 متهمين في قضية مقتل لطفي نقض

وات - أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة، اليوم الثلاثاء، حكمها معتبرا حضوريا في حق جميع المتهمين في قضية مقتل رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين، لطفي نقض، وقضت المحكمة بإدانة متهمين اثنين من اجل القتل العمد وسجن كل واحد منهما مدة 15 عاما، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم ذات المحكمة الهادي خصيب في تصريح خص به وكالة تونس افريقيا للانباء.



وأضاف الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة، في ذات التصريح، ان الدائرة الجنائية قضت كذلك بثبوت ادانة متهمين اثنين اخرين من اجل المشاركة في القتل العمد وسجن كل واحد منهما مدة 15 عاما أيضا.



كما قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة بسجن كل واحد من جملة المتهمين مدة عام واحد من اجل المشاركة في معركة حصل خلالها موت.



وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة قضت في نوفمبر 2016 بعدم سماع الدعوى في جريمة القتل العمد بالنسبة لجميع المتهمين بقتل المنسق العام لحركة نداء تونس ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين، لطفي نقض، وحكمت بإدانة بعض المتهمين في جرائم من قبيل الجنح.



