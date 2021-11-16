يوم 21 نوفمبر الجاري بدخول الغاية هو آخر أجل للترشح لأداء فريضة الحج لموسم 1443هـ/2022م

أعلنت وزارة الشؤون الدينية، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن آخر أجل للترشح لأداء فريضة الحج لموسم 1443هـ/2022م، هو يوم الأحد 21 نوفمبر الجاري بدخول الغاية.
وأضافت الوزارة، أن التسجيل يتم حصريا عبر الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الدينية " www.affaires-religieuses.tn " عبر رابط تسجيل الترشح لأداء مناسك الحج لموسم 1443هـ/2022م.
وأكدت أن الأمر يتعلق بعملية التسجيل فقط، بهدف توفير قاعدة بيانات المترشحين التي من شأنها أن تمكن مصالح الوزارة من معالجة وإعداد قائمات الحجاج، في انتظار ما ستقرره السلطات السعودية بخصوص الحج عموما، وما ستحدده من ضوابط وترتيبات خدمة لضيوف الرحمان في موسم الحج المقبل.
كما أوضحت أن تنزيل الأسماء بالقائمات النهائية مرتبط بضرورة التسجيل بمنظومة الحج، وتوفر الشروط التي ستنص عليها الوثيقة التوجيهية المنظمة للحج عند صدورها وفقا للمستجدات وقرارات الجهات المعنية.
ودعت الوزارة المترشحين لأول مرة والمترشحين الذين لم تتم المصادقة على ملفاتهم سابقا، إلى الاتصال وجوبا بالواعظ المحلي بمقر المعتمدية مرجع النظر لتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووصل الترشح، للتثبت من المعطيات والمصادقة على ملفاتهم.
وأضافت الوزارة، أن التسجيل يتم حصريا عبر الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الدينية " www.affaires-religieuses.tn " عبر رابط تسجيل الترشح لأداء مناسك الحج لموسم 1443هـ/2022م.
وأكدت أن الأمر يتعلق بعملية التسجيل فقط، بهدف توفير قاعدة بيانات المترشحين التي من شأنها أن تمكن مصالح الوزارة من معالجة وإعداد قائمات الحجاج، في انتظار ما ستقرره السلطات السعودية بخصوص الحج عموما، وما ستحدده من ضوابط وترتيبات خدمة لضيوف الرحمان في موسم الحج المقبل.
كما أوضحت أن تنزيل الأسماء بالقائمات النهائية مرتبط بضرورة التسجيل بمنظومة الحج، وتوفر الشروط التي ستنص عليها الوثيقة التوجيهية المنظمة للحج عند صدورها وفقا للمستجدات وقرارات الجهات المعنية.
ودعت الوزارة المترشحين لأول مرة والمترشحين الذين لم تتم المصادقة على ملفاتهم سابقا، إلى الاتصال وجوبا بالواعظ المحلي بمقر المعتمدية مرجع النظر لتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووصل الترشح، للتثبت من المعطيات والمصادقة على ملفاتهم.
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