زغوان : ندوة لإعداد مخطّط جهوي لحماية الموارد المائية ومراقبة فضاء الملك العمومي للمياه في الجهة

وات - شكّل إعداد مخطّط جهوي لحماية الموارد المائية ومراقبة فضاء الملك العمومي للمياه في ولاية زغوان محور ندوة جهوية انعقدت اليوم الثلاثاء بمقرّ الولاية نظّمتها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بحضور كافة الهياكل المتدخّلة.



وذكر عبد الجبار شورى رئيس مكتب التقييم والبحوث المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تصريح لـ(وات) أن هذه الندوة تم تنظيمها في إطار مشروع التوأمة بين الحكومة التونسية والاتحاد الأوروبي بتمويل من السوق الأوروبية المشتركة وذلك قصد تدعيم الخبرات التونسية في مجال دعم آليات المحافظة على الموارد المائية ومراقبة الملك العمومي للمياه عبر التصدّي الحازم للحفريات العشوائية والاستنزاف المفرط للمياه وسوء استغلالها على غرار ما تتعرّض إليه المائدة المائية في منطقتي صوّاف والناظور التي ستكون منطلقا لاستنباط نصوص قانونية لإحداث هيكل رقابي لحماية الثروة المائية ببلادنا.

وأفاد طارق أيوب المندوب الجهوي للفلاحة في ذات السياق أن اللجنة الجهوية التي تم إحداثها خلال شهر ماي 2020 ستتولّى إعداد المخطط الجهوي لحماية الموارد المائية بالاستناد على مخرجات هذه الندوة ودعوة الهياكل المتدخّلة إلى تفعيل مضامينها وذلك لضمان نجاح هذه التجربة.

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