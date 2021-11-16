وزارة الشباب والرياضة تقرر السماح للجماهير بدخول مباراة تونس وزمبيا بصفة مجانية

اعلنت وزارة الشباب والرياضة في بلاغ اصدرته اليوم الثلاثاء انها "قررت بالتنسيق مع كل الاطراف المتداخلة وفي ظل استقرار الوضع الصحي ببلادنا السماح للجماهير بالدخول بصفة مجانية لمباراة المنتخب التونسي مع نظيره الزمبي".
وتقام مباراة تونس وزمبيا مساء اليوم بملعب رادس بداية من الساعة الثامنة مساء في اطار الجولة السادسة الاخيرة من الدور الثاني من تصفيات المنطقة الافريقية لمونديال قطر 2022.
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واوضحت الوزارة انه تم اتخاذ هذا القرار "تبعا للقرارات المنبثقة عن الجلسات التنسيقية المشتركة بين وزارات الشباب والرياضة والداخلية والصحة والتي تم على اثرها السماح رسميا بعودة الجماهير للملاعب والقاعات الرياضية ابتداء من تاريخ السبت 06 نوفمبر 2021، واعتبارا لما يمثله حضور الجماهير من دعم معنوي هام لتشجيع منتخبنا الوطني خاصة خلال المقابلات الدولية".
ودعت الوزارة في نفس البلاغ الجماهير الى ضرورة احترام البروتوكول الصحي والالتزام بالتدابير والاجراءات المعمول بها وهي:
• الاستظهار اجباريا بشهادة استكمال الجرعة الثانية من التلقيح ضد كوفيد-19.
• الالتزام بطاقة الاستيعاب المحددة بنسبة 50% بالنسبة للمقابلات القارية والدولية .
• السماح بالدخول فقط لمن بلغ سن الـ18 سنة فما فوق.
وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم اعلنت اليوم ايضا ان الاتحاد الافريقي "اعتذر عن الاستجابة لطلب الجامعة بدخول الجماهير لهذه المباراة باعتبار ورود ترخيص وزارة الصحة بعد الاجال".
وتقام مباراة تونس وزمبيا مساء اليوم بملعب رادس بداية من الساعة الثامنة مساء في اطار الجولة السادسة الاخيرة من الدور الثاني من تصفيات المنطقة الافريقية لمونديال قطر 2022.
اقرأ أيضا: جامعة كرة القدم: 'الكاف' ترفض لعب مباراة تونس زامبيا بالجمهور بعد تأخر موافقة السلطات التونسية'
واوضحت الوزارة انه تم اتخاذ هذا القرار "تبعا للقرارات المنبثقة عن الجلسات التنسيقية المشتركة بين وزارات الشباب والرياضة والداخلية والصحة والتي تم على اثرها السماح رسميا بعودة الجماهير للملاعب والقاعات الرياضية ابتداء من تاريخ السبت 06 نوفمبر 2021، واعتبارا لما يمثله حضور الجماهير من دعم معنوي هام لتشجيع منتخبنا الوطني خاصة خلال المقابلات الدولية".
ودعت الوزارة في نفس البلاغ الجماهير الى ضرورة احترام البروتوكول الصحي والالتزام بالتدابير والاجراءات المعمول بها وهي:
• الاستظهار اجباريا بشهادة استكمال الجرعة الثانية من التلقيح ضد كوفيد-19.
• الالتزام بطاقة الاستيعاب المحددة بنسبة 50% بالنسبة للمقابلات القارية والدولية .
• السماح بالدخول فقط لمن بلغ سن الـ18 سنة فما فوق.
وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم اعلنت اليوم ايضا ان الاتحاد الافريقي "اعتذر عن الاستجابة لطلب الجامعة بدخول الجماهير لهذه المباراة باعتبار ورود ترخيص وزارة الصحة بعد الاجال".
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