رئيسة جامعة التنس سلمى المولهي لـوكالة "وات": نتائج العناصر الوطنية في بطولة افريقيا مشرفة وعراقيل ادارية تمنع تنظيم تونس لبطولة عالمية كبرى

وات - أعربت رئيسة الجامعة التونسية للتنس سلمى المولهي عن فخر الجامعة بالنتائج المشرفة التي حققها لاعبو ولاعبات التنس التونسيون والتونسيات في البطولة الافريقية للأمم التي أختتمت فعالياتها الأحد بتونس.



وأوضحت المولهي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء(وات) أنّ النتائج التي حققتها البطلة التونسية أنس جابر خلال هذه السنة في بطولات ال"غراند سلام " وبطولات الماسترز، حفزّت العناصر الوطنية للتألق في البطولة الافريقية .



وأفادت أنّ التنس التونسي ساهم بشكل كبير في الدبلوماسية الرياضية، سواء من حيث النتائج أو من حيث التنظيم، لافتة النظر في هذا الخصوص أنّ تونس نجحت طوال 50 أسبوع في تنظيم الدورات الدولية بالمنستير، كما انطلقت أمس الاثنين في سوسة بطولة افريقيا لأقل من 14 سنة، ليليها بعد أيام تنظيم البطولة الافريقيية لأقل من 16 سنة، والبطولة الافريقية لأقل من 18 سنة.



وبيّنت أنّ احتكاك اللاعبين واللاعبات التونسيين والتونسييات بمنافسيين و منافسات أجانب له انعكاس ايجابي و يعزز من فرصهم للوصول تدريجيا الى المكانة التي وصلت اليها البطلة أنس جابر المصنفة 7 عالميا، داعية في هذا الشأن سلطة الاشراف الى ايلاء رياضيي النخبة في التنس المزيد من العناية والاحاطة.



وأشارت الى أنّ الجامعة التونسية للتنس مازلت تسعى لتنظيم دورات كبرى تحت راية رابطة محترفي التنس و رابطة محترفات التنس مشيرة الى ان ذلك يبقى رهين الارادة السياسية وفق تعبيرها.



وأضافت في ذات السياق أنّ ملاعب التنس التونسية غير مهيئة حاليا بالمرة للاحتضان بطولة عالمية، حتى وان كانت من فئة 250 نقطة، مشيرة أيضا الى وجود عراقيل ادارية كبيرة تحول دون توفير ملعب وفق المواصفات العالمية، رغم توفر الدعم والموارد من رابطة محترفات التنس والاتحاد الدولي للتنس داعية سلطات البلاد الى دعم توجهات الجامعة لتحقيق هذا الهدف بما يخدم صورة البلاد ويساهم في تنشيط السياحة الرياضية العالمية على ارض تونسّ .



يذكر أنّ البطولة الافريقية للتنس شهدت تألق العناصر الوطنية، حيث أحرز المنتخب التونسي للرجال على البطولة اثر تفوقه على المنتخب المصري في النهائي بنتيجة 2 - 0، بفضل عزيز الواقع الذي انتصر على المصري شريف مخلوف، بمجموعتين لمجموعة (4-6 و6-1 و6-2)، و عزيز دوقاز الذي فاز على المصري عمر العصراوي، بمجموعتين لمجموعة (6-3 و4-6 و6-4).





كما حصدت تونس ذهبية الفردي رجال عن طريق إسكندر منصوري، الذي فاز في النهائي على مواطنه عزيز دوقاز (5-7 و6-1 و6-1).



أما في زوجي الرجال فقد آلت الذهبية لتونس بفضل الثنائي إسكندر منصوري وعزيز الواقع اثر فوزهما في النهائي- على الثنائي الحزائري محمد أمين عيسى خليفة والتونسي وسام عبد الرحمن، بمجموعتين دون رد (6-1 و6-1).



وفي منافسة السيدات أحرزت تونس تونس على 4 ميداليات واحدة ذهبية عن طريق ديانا الشهودي التي نالت اللقب الافريقي في زوجي السيدات صحبة المصرية ساندرا سمير بعد الفوز في الدور النهائي على الثنائي التونسي المكون من فردوس البحري و وفريال بن حسن بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 1 و 6 - 4.



كما نالت فريال بن حسن برونزية مسابقة الفردي.

أما في مسابقة الفرق فقد أحرز المنتخب التونسي سيدات المركز الثالث بعد الفوز في اللقاء الترتيبي على كينيا 2 - 0.



