تصفيات مونديال 2022: فوز عريض لمنتخب انقلترا على سان مارينو 10- صفر يؤهله إلى النهائيات

Publié le Mardi 16 Novembre 2021 - 09:28 قراءة: 0 د, 40 ث
      
اكتسح منتخب انقلترا مضيفه سان مارينو المتواضع 10-صفر ، امس الإثنين، ضمن الجولة العاشرة من المجموعة التاسعة للتصفيات الأوروبية، ليضمن بالتالي بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات مونديال قطر 2022.

وسجل هاري كاين رباعية، ليرفع منتخب "الأسود الثلاثة" رصيده في صدارة المجموعة إلى 26 نقطة، متقدماً بفارق ست نقاط عن بولونيا التي خسرت على أرضها أمام المجر 1-2، وستخوض الملحق.

وجدد المنتخب الانقليزي فوزه على سان مارينو بعدما كان سحقه على أرضه بخماسية نظيفة في الجولة الأولى من التصفيات في مارس الماضي، علماً أن المنتخبين تواجها ثماني مرات، فكانت الغلبة في جميعها لانجلترا، حيث سجلت 52 هدفاً واهتزت شباكها مرة واحدة.

وبدأ كاين استعراضه فسجل في 15 دقيقة أربعة أهداف(د 26، 31،39 ،42).اما بقية الاهداف فجاءات بفضل ماغواير(د6) فيليبي فابري (ض م د13)سميث رو(د 58) ، تايرون مينغز (د 69) ، ابراهام(د58) وبوكايو ساكا .

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