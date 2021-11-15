تصفيات كأس العالم قطر 2022 - دعوة حمزة رفيعة لتعزيز صفوف المنتخب الوطني

أنهى المنتخب الوطني لكرة اليوم الاثنين، تحضيراته لمقابلة الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم قطر 2022، التي ستجمعه غدا الثلاثاء (س 20) بملعب حمادي العقربي برادس بمنتخب زامبيا .



وأجرى المنتخب الوطني، حصة تدريبية خصصت لإجراء بعض التطبيقات الخفيفة تحسباً لمباراة الغد إضافة إلى العمل على استغلال الكرات الثابتة.



وحرص المدرب الوطني منذر الكبير على رفع معنويات اللاعبين وتحفيزهم من أجل الحصول على بطاقة التأهل للدور الثالث والأخير وتدارك الهزيمة امام غينيا الاستوائية صفر-1 يوم السبت .

وقد شهدت تحضيرات المنتخب انضمام حمزة رفيع، الذي وجه له المدرب الوطني الدعوة لتعزيز صفوف المجموعة، بعد أن أحس بعض اللاعبين بالام عقب المقابلة الأخيرة حسب ما افادت الجامعة.



ويحتاج المنتخب التونسي الى الفوز على ضيفه الزامبي غدا من اجل التاهل للدور الثالث الحاسم للتاهل الى مونديال قطر 2022



ترتيب المجموعة الثانية

نقاط فارق

1ـ تونس 10 +7

2- غينيا الاستوائية 10 +1

3ـ زامبيا 7 +1

4ـ موريتانيا 1 - 9



