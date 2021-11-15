صفاقس: معرض للفنان التشكيلي علي الزنايدي

-يستضيف المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس بداية من يوم غد الثلاثاء 16 نوفمبر معرضا للفنان التشكيلي التونسي علي الزنايدي وذلك ضمن تظاهرة فنّية تنتظم بالتعاون مع المندوبية الجهوية للثقافة.



ويسعى منظمو هذا المعرض بالأساس الى توفير فرصة لطلبة المعهد للتعايش وتبادل الخبرات والمعارف الفنّية عبر تنظيم ورشة حيّة بإشراف الفنان ومعرض له يحمل عنوان "عدنيّات تونسية" يعيد رسم بعض جوانب مسيرة هذا التشكيلي التونسي .



وجاء في ورقة تقديمية لهذه التظاهرة نشرت على الصفحة الرسمية للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس، ان الفنان علي الزنايدي يعتبر من أبرز الفنانين على ساحة التشكيل التونسي وإحدى منارات الإبداع والإمتاع في الوطن العربي. له عدّة معارض شخصية بتونس وخارجها ونال عدة جوائز والصنف الثالث من وسام الاستحقاق الثقافي. كما يقتني أعماله العديد من المؤسسات والمتاحف المحلية والدولية. له تجربة فنية فريدة من نوعها ترصُد مظاهر الحياة التونسية وما تشي به من ذاكرة عتيدة تمتدّ عبر الزمن وحنينه الدائم إليها مُعتبرا الرسم من أهم أسباب حياته وأنّ حياته لا تستقيم خارج تونس التي يعشقها ..الفن بالنسبة له يحمل رسالة وقضية .



وقد اتّسمت تجربته الفنية بتجدّدها الدائم على الصعيد التقني والمعرفي، وهو الذي يُقرُّ بأنّ الفن حالة من الاكتشاف الدائم بحكم تغيّر قناعاتنا وأفكارنا على الدوام ووفقاً للمحيط الذي نعيش فيه، وما نُطالعه من قراءات وأسفار، وانفتاحنا على ثقافات الآخرين.





