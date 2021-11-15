قيس سعيد يلتقي نجلاء بودن

Publié le Lundi 15 Novembre 2021 - 17:56 قراءة: 0 د, 21 ث
      
التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الإثنين بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان

واطّلع سعيد ،وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ، على نتائج مشاركة رئيسة الحكومة في التظاهرات متعددة الأطراف التي انتظمت مؤخرا بباريس، فضلا عن مخرجات المحادثات الثنائية التي جمعتها بعدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة وكبار المسؤولين في منظمات دولية واقليمية.
كما مثّل هذا اللقاء مناسبة للتداول بشأن الوضع العام في البلاد، حسب نص البلاغ.


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