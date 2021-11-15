وزير التشغيل يبحث مع وفد البعثة التونسية لدى " الإيسسكو" سبل تعزيز التعاون في مجالات التكوين والتشغيل والمبادرة الخاصة

Publié le Lundi 15 Novembre 2021 - 17:17 قراءة: 0 د, 44 ث
      
تناول اللقاء، اليوم الاثنين، بين وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي، ووفد البعثة التونسية لدى منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين في الملفات ذات العلاقة بالتكوين المهني والتشغيل والمبادرة الخاصة.

وأكّد نصيبي بالمناسبة، في بلاغ صادر عن الوزارة، استعداد الطرف الوزاري لدفع التعاون مع المنظمة، مبرزا دور المنظمات الدولية في مجال تبادل التجارب في قطاع التكوين والتدريب المهني والتشغيل ودعم المبادرة الخاصة بهدف توفير الكفاءات ذات الجودة العالية والنهوض باقتصاديات البلدان العربية.

ومن جهته عبرّ وفد البعثة المتكوّن من مدير الشؤون القانونية بالمنظمة محمد الهادي السهيلي ومدير مركز الإستشراف الاستراتيجي بها قيس الهمامي، عن تقديرهما للتجربة التونسية في مجال ريادة الأعمال والتكوين المهني وتحسين التشغيلية.

ويذكر أن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة تنظم يومي 16 و17 نوفمبر الجاري "ملتقى ريادة الأعمال وتمكين المرأة " بتونس بهدف تباحث دور المبادرة النسائية في التنمية الاقتصادية في أفق سنة 2030.




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