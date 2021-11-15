تجديد الثقة في ماهر الهمامي على رأس نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة

أسفرت عملية انتخاب المكتب التنفيذي الجديد للنقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة التي جرت مساء السبت 13 نوفمبر، عن تجديد الثقة في شخص ماهر الهمامي كاتبا عاما للنقابة.



وشهد المؤتمر الانتخابي الذي التأمت أشغاله بالمركب الشبابي والرياضي بالمنزه السادس أول أمس تلاوة التقريرين الأدبي والمالي وتكريم رؤساء فروع النقابة داخل الجمهورية فضلا عن تكريم ثلة من الفنانين.



وفي ما يلي تركيبة المكتب الجديد للنقابة :

ماهر الهمامي / كاتب عام (نقيب)

أنيس الخماسي / كاتب عام مساعد

وليد السوسي / أمين مال

محمد بلال بوحبل / مسؤول عن الشؤون القانونية والنزاعات

منال عمارة / مسؤولة عن شؤون المرأة

مصطفى الدلاجي / مسؤول عن العلاقات العامة والخارجية

فائزة المحرصي / مكلفة بالإعلام

رياض عيسى / مكلف بمتعهدي الحفلات والموسيقيين الأجانب

منير بن دالي / مسؤول عن المراقبة الميدانية

نبيل القارصي / مكلف بالفن الشعبي

صلاح عزيز / مسؤول عن الشؤون الاجتماعية والانخراطات



