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ارتفاع نسبة البطالة الى 18,4 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021
Publié le Lundi 15 Novembre 2021 - 13:08
قراءة: 0 د, 7 ث
سجلت نسبة البطالة ارتفاعا ب0,5 نقطة، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021 لتبلغ 18,4 بالمائة مقابل 17,9 بالمائة خلال الثلاثي الثاني
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