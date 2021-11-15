ارتفاع نسبة البطالة الى 18,4 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021

Publié le Lundi 15 Novembre 2021 - 13:08 قراءة: 0 د, 7 ث
      
سجلت نسبة البطالة ارتفاعا ب0,5 نقطة، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021 لتبلغ 18,4 بالمائة مقابل 17,9 بالمائة خلال الثلاثي الثاني


يتبع يتبع



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