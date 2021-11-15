ارتفاع نسبة البطالة الى 18,4 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021

سجلت نسبة البطالة ارتفاعا ب0,5 نقطة، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021 لتبلغ 18,4 بالمائة مقابل 17,9 بالمائة خلال الثلاثي الثاني





يتبع يتبع







