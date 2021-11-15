الكاف: تزويد مدينة تاجروين بالغاز الطبيعي والأسبوع القادم إنهاء مشروع التزويد لفائدة متساكني الجريصة

وات - تنفس أهالي تاجروين، الواقعة جنوب ولاية الكاف، الصعداء هذا الأسبوع بعد تزويدهم بالغاز الطبيعي من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إطار مشروع يهدف إلى التشجيع على إستهلاك الغاز الطبيعي عوضا عن الغاز المسيل وتطوير خدمات التزود من طرف هذه المؤسسة الوطنية



وأفاد رئيس مصلحة الغاز بأقليم ذات الشركة بالكاف فهد بن جدو في تصريح ل(وات) أنه تم خلال هذا الأسبوع تزويد 250 مشتركا بحيي الرحبة والطيب المهيري بتاحروين في انتظار إنهاء مشروع مماثل الاسبوع القادم بمدينة الجريصة



وبذلك تصبح ثلاث مدن بولاية الكاف تتمتع بالغاز الطبيعي بعد تزويد كل من مدن ساقية سيدي يوسف وتاجروين والجريصة، في انتظار استكمال مشروع تزويد منطقة الشمال الغربي بالغاز الطبيعي، انطلاقا من محطة المراقبة، ويستهدف المشروع ولايات باجة وجندوبة وسليانة ثم الكاف التي سيمس فيها المشروع مدن الدهماني والقصور والكاف المدينة انطلاقا من السنة القادمة وفق البرمجة التي أعدتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز في هذا الغرض.



