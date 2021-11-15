متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 15 نوفمبر..

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قابس: تسجيل 03 اصابات جديدة بفيروس "كورونا"



أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بأن الادارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتيجة 87 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس "كورونا" وان ثلاثة (03) من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها "ايجابية"، مبينا ان الاصابات الجديدة تتوزع الى اصابتين (02) بقابس الجنوبية واصابة واحدة (01) بمنزل الحبيب.



وأوضح جبران أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" والذين تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وغير حاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم 22344 شخصا من بين 22359 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس، واضاف أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ 15 حالة تتوزع الى 07 حالات بقابس الجنوبية و05 حالات بمارث وحالة واحدة (01) بكل من مطماطة الجديدة ووذرف ومنزل الحبيب.



وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس 04 اصابات لكل 100 الف ساكن كما لا يوجد أي مريض يقيم باقسام "كوفيد 19" .



