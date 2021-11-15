تطعيم أكثر من 5600 امرأة حامل منذ انطلاق الحملة المفتوحة لتلقيح الحوامل في أوت الماضي

المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري حبيب غديرة
Publié le Lundi 15 Novembre 2021 - 11:26 قراءة: 0 د, 57 ث
      
وات - أفاد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري حبيب غديرة اليوم الاثنين أن 5600 امرأة حامل انتفعت باللقاح الأمريكي " فايزر " المضاد لفيروس كورونا منذ انطلاق الحملة المفتوحة لتلقيح الحوامل يوم 20 أوت 2021 إلى حد اليوم

وأوضح حبيب غديرة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه تم تطعيم 4500 امرأة حامل في مختلف المراكز الجهوية التابعة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري الموزعة على كامل تراب الجمهورية، فيما تم تلقيح 1100 امرأة حامل عن طريق حملة التلقيح المتنقلة التي يقع تنظيمها بالتنسيق مع الإدارات الجهوية للصحة

ولفت غديرة الى أن جميع النساء الحوامل الملقحات لم تظهر عليهن أية أعراض جانبية مؤكدا أن عددا منهن وضعن مواليدهن ولم يتم تسجيل أي مضاعفات لدى هؤلاء الرضع

وذكر غديرة أنه يمكن لجميع النساء الحوامل بعد انقضاء 4 أشهر على حملهن التوجه إلى أحد المراكز الجهوية للصحة الإنجابية والجنسية التابعة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يومي الجمعة والسبت من الساعة الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء من أجل تلقي التلقيح المضاد لفيروس كورونا

وأضاف غديرة أن جميع المراكز الجهوية للصحة الإنجابية والجنسية التابعة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تقوم أيضا بتطعيم النساء غير الحوامل حيث تم إلى حدود الآن تطعيم حوالي 2000 امرأة .

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