الناتج الداخلي الخام يسجل نموا بنسبة 0،3 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021

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سجّل الناتج الداخلي الخام لتونس نموا بنسبة 0،3 بالمائة، بالانزلاق السنوي، خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2021 (جويلية/سبتمبر) ممّا يعكس انتعاشة تدريجية للنشاط الاقتصادي ضمن ظرف اتسم بتحديات في تنامي.ومقارنة بالاشهر الثلاثة الثانية من 2021 فقد سجل الاقتصاد نموّا بنسبة 0،7 بالمائة بحسب مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء.يتبع يتبع