الناتج الداخلي الخام يسجل نموا بنسبة 0،3 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021

وات - سجّل الناتج الداخلي الخام لتونس نموا بنسبة 0،3 بالمائة، بالانزلاق السنوي، خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2021 (جويلية/سبتمبر) ممّا يعكس انتعاشة تدريجية للنشاط الاقتصادي ضمن ظرف اتسم بتحديات في تنامي.
ومقارنة بالاشهر الثلاثة الثانية من 2021 فقد سجل الاقتصاد نموّا بنسبة 0،7 بالمائة بحسب مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء.
يتبع يتبع
فيديو: تعريف الناتج الداخلي الخام
ومقارنة بالاشهر الثلاثة الثانية من 2021 فقد سجل الاقتصاد نموّا بنسبة 0،7 بالمائة بحسب مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء.
يتبع يتبع
فيديو: تعريف الناتج الداخلي الخام
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