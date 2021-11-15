فرقتا الحرس الديواني بالكاف وساقية سيدي يوسف تحجزان بضائع مهربة بقيمة 295 ألف دينار

تمكنت فرقتا الحرس الديواني بالكاف وساقية سيدي يوسف، الأحد، من حجز بضائع مهربة بقيمة جملية قدرت بـ 295 ألف دينار.



وأفادت الديوانة التونسية، في بلاغ ، بأن فرقة الحرس الديواني بساقية سيدي يوسف تمكنت من حجز شاحنة ثقيلة محملة بـ 12 طنا من مادة العدس المهرب بقيمة 209 آلاف دينار.



بدورها، تمكنت فرقة الحرس الديواني بالكاف من حجز شاحنة خفيفة محملة بكمية هامة من مزيل العرق بقيمة 86 ألف دينار.







