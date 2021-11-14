النادي الصفاقسي يفوز على نجم المتلوي 2-صفر ويلتحق مؤقتا بالترجي التونسي في المركز الاول

فاز النادي الصفاقسي اليوم في ملعب الطيب المهيري بصفاقس على نجم المتلوي بنتيجة 2 -صفر في اطار لقاء متاخر لحساب الجولة الاولى ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ( المجموعة الاولى)
وسجل كل من مالك رايح د27 وايمن الحرزي د75 هدفي النادي الصفاقسي
والتحق النادي الصفاقسي مؤقتا بالترجي التونسي (المنقوص من مباراة ) في المركز الاول برصيد 10 نقاط في المجموعة الاولى فيما بقي نجم المتلوي خامسا ب5 نقاط بمعية امل حمام سوسة واتحادبنقردان
الترتيب
ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 10 4 3 1 0 5 1
-النادي الصفاقسي 10 5 3 1 1 4 1
3- اتحاد تطاوين 7 5 2 1 2 6 6
-النادي البنزرتي 7 5 2 1 2 4 4
5- نجم المتلوي 5 5 1 2 2 2 4
-امل حمام سوسة 5 4 1 2 1 2 2
-اتحاد بن قردان 5 5 1 2 2 3 4
8-نادي حمام الانف 3 5 1 0 4 4 8
وسجل كل من مالك رايح د27 وايمن الحرزي د75 هدفي النادي الصفاقسي
والتحق النادي الصفاقسي مؤقتا بالترجي التونسي (المنقوص من مباراة ) في المركز الاول برصيد 10 نقاط في المجموعة الاولى فيما بقي نجم المتلوي خامسا ب5 نقاط بمعية امل حمام سوسة واتحادبنقردان
الترتيب
ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 10 4 3 1 0 5 1
-النادي الصفاقسي 10 5 3 1 1 4 1
3- اتحاد تطاوين 7 5 2 1 2 6 6
-النادي البنزرتي 7 5 2 1 2 4 4
5- نجم المتلوي 5 5 1 2 2 2 4
-امل حمام سوسة 5 4 1 2 1 2 2
-اتحاد بن قردان 5 5 1 2 2 3 4
8-نادي حمام الانف 3 5 1 0 4 4 8
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