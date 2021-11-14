النادي الصفاقسي يفوز على نجم المتلوي 2-صفر ويلتحق مؤقتا بالترجي التونسي في المركز الاول

Publié le Dimanche 14 Novembre 2021 - 19:37 قراءة: 0 د, 49 ث
      
فاز النادي الصفاقسي اليوم في ملعب الطيب المهيري بصفاقس على نجم المتلوي بنتيجة 2 -صفر في اطار لقاء متاخر لحساب الجولة الاولى ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ( المجموعة الاولى)
وسجل كل من مالك رايح د27 وايمن الحرزي د75 هدفي النادي الصفاقسي
والتحق النادي الصفاقسي مؤقتا بالترجي التونسي (المنقوص من مباراة ) في المركز الاول برصيد 10 نقاط في المجموعة الاولى فيما بقي نجم المتلوي خامسا ب5 نقاط بمعية امل حمام سوسة واتحادبنقردان

الترتيب
ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 10 4 3 1 0 5 1
-النادي الصفاقسي 10 5 3 1 1 4 1
3- اتحاد تطاوين 7 5 2 1 2 6 6
-النادي البنزرتي 7 5 2 1 2 4 4
5- نجم المتلوي 5 5 1 2 2 2 4
-امل حمام سوسة 5 4 1 2 1 2 2
-اتحاد بن قردان 5 5 1 2 2 3 4
8-نادي حمام الانف 3 5 1 0 4 4 8





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236122



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news
.

الأحد 14 نوفمبر 2021 | 9 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:42 17:13 14:51 12:11 06:56 05:27
Babnet
17°
 Babnet23° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1422°-1522°-1420°-1520°-15
  • Avoirs en devises
    20963,3

  • (12 nov)
  • Jours d'importation
    125
  •              1 € = 3,29233 DT        1$ =2,86173 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 nov)   999,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة