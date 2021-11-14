النادي الصفاقسي يفوز على نجم المتلوي 2-صفر ويلتحق مؤقتا بالترجي التونسي في المركز الاول

فاز النادي الصفاقسي اليوم في ملعب الطيب المهيري بصفاقس على نجم المتلوي بنتيجة 2 -صفر في اطار لقاء متاخر لحساب الجولة الاولى ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ( المجموعة الاولى)

وسجل كل من مالك رايح د27 وايمن الحرزي د75 هدفي النادي الصفاقسي

والتحق النادي الصفاقسي مؤقتا بالترجي التونسي (المنقوص من مباراة ) في المركز الاول برصيد 10 نقاط في المجموعة الاولى فيما بقي نجم المتلوي خامسا ب5 نقاط بمعية امل حمام سوسة واتحادبنقردان



الترتيب

ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 10 4 3 1 0 5 1

-النادي الصفاقسي 10 5 3 1 1 4 1

3- اتحاد تطاوين 7 5 2 1 2 6 6

-النادي البنزرتي 7 5 2 1 2 4 4

5- نجم المتلوي 5 5 1 2 2 2 4

-امل حمام سوسة 5 4 1 2 1 2 2

-اتحاد بن قردان 5 5 1 2 2 3 4

8-نادي حمام الانف 3 5 1 0 4 4 8











