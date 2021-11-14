توزر : من المتوقّع مشاركة أكثر من 120 حرفيّا في الدورة 13 لأيام الصناعات التقليدية في توزر

من المنتظر أن يتجاوز عدد المشاركين في فعاليات النسخة الثالثة عشرة لأيام الصناعات التقليدية في توزر التي ستقام على مدى ثمانية أيام من 22 الى 29 ديسمبر القادم 120 حرفيا من مختلف ولايات الجمهورية وذلك لأول مرة بالنسبة الى هذه التظاهرة وفق ما ذكره محمد الصديقي المندوب الجهوي للصناعات التقليدية.

وينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية هذا المعرض خلال فترة العطلة المدرسية وفي وقت تشهد فيه الجهة زيارة عدد كبير من السيّاح بما يسمح بإتاحة فرصة ترويج المنتوجات الحرفية وفق ذات المصدر وبهدف تجاوز الركود الذي عرفه القطاع بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأكد الصديقي في ذات السياق أن المندوبية الجهوية ستضاعف من جهودها في مجال خلق الترويج للمنتوج الحرفي في الجهة وذلك بتنظيم معرض آخر للصناعات التقليدية يهم حرفيي الجهة في عطلة الربيع المدرسية خلال شهر مارس 2022 بعد نجاح معرض أول نظم في نفس الفترة من العام الجاري مع برمجة فتح مجال المشاركة في معرض الصناعات التقليدية المقام بمدينة نفطة بمناسبة مهرجان روحانيات ليشمل عدد ا أكبر من الحرفيين من الجهة وخارجها في قادم الدورات.

وكانت المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية نظمت بداية هذا الشهر معرضا وسوقا لترويج منتوج الصناعات التقليدية خلال فترة مهرجان روحانيات في نفطة علاوة على تنظيم أيام ترويجية للمنتوج الحرفي في الجهة في العاصمة شارك فيه عدد من الحرفيين في اختصاصات متميزة .

وانطلقت أيضا منذ شهر نوفمبر الجاري في تنظيم دورات تأهيل وتكوين للحرفيين حول منظومة التغطية الاجتماعية ومنظومة الجباية بغاية تنمية القطاع.



