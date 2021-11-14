مائدة مستديرة حول "مناصرة المهاجرين" في إطار مشروع للجمعية التونسية لمساندة الاقليات

نظمت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، يوم أمس السبت بقاعة بلدية قرطاج، مائدة مستديرة حول المهاجرين في تونس في إطار مشروعها "مناصرة المهاجرين" .



وتم، في مستهل المائدة المستديرة ، بث شريط تحسيسي تضمن شهادات لعدد من الحقوقيين والفنانين على غرار بشرى بالحاج حميدة، ومروان العريان، والشاذلي العرفاوي، ورباب الصرايري، وتولى كل واحد من هؤلاء توجيه رسالة قصيرة و واضحة تدعو إلى تحسين ظروف المهاجرين وحمايتهم من الاخطار التي تحدق بهم، وتوفير الإطار القانوني الذي يكفل حقوقهم.



كما قدم ممثلوا البلديات المشاركة عرضا للجهود التي قاموا بها لمساعدة المهاجرين على مجابهة الحياة اليومية، ولتقديم الإرشاد والمساعدات الطبية والغذائية لهم، وترسيم أبنائهم بالمدارس لضمان حق هؤلاء في التعليم .



وانبثقت عن المائدة المستديرة جملة من التوصيات من بينها بعث لجنة تضم الاطراف المشاركة تتولى متابعة مشاغل المهاجرين، وتكوين مرصد يسجل كل التجاوزات التي يتعرضون لها وخاصة في ما يتعلق بالتراخي في تسوية وضعياتهم الادارية وخاصة بطاقة الاقامة بالنسبة للطلبة مما يعرضهم أحيانا للإيقاف غير المبرر.



وحضرت هذا اللقاء ممثلة المنظمة العالمية للهجرة Paola Pace ، وعدد من الناشطين بالمجتمع المدني وممثلون عن المعهد العربي لحقوق لحقوق الإنسان بصفته شريكا في المشروع. كما شارك فيه ممثلون عن عدد من جمعيات الافارقة جنوب الصحراء وممثلون عن بلديات قرطاج وحلق الوادي والمرسى والبحر لزرق.





