اللجنة المحلية للتضامن الاجتماعي بحمام سوسة تعتزم تنفيذ مشروع نموذجي لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن

وات - أفاد رئيس اللجنة المحلية للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بحمام سوسة محمد العتيري أن اللجنة

تعتزم في اطار تنويع مبادراتها التضامنية تنفيذ مشروع نموذجي هو عبارة عن ممر لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بشاطئ مدينة حمام سوسة



وأوضح محمد العتيري في تصريح ل(وات) أن هذا الممر "ممر الأمل" الذي سيمتد من

الشاطئ الى البحر سيكون مجهزا بكراسي متحركة وكل ما يلزم لتسهيل مرور ذوي الإعاقات العضوية والمسنين على الرمال والنزول الى البحر مع توفير كامل ظروف السلامة وتيسير عملية السباحة في أمان



وأضاف ان اللجنة بادرت في اطار مساعيها للبحث عن تمويل لهذا المشروع بتنظيم أمسية ثقافية احتضنتها دار الثقافة بالمدينة مساء

أمس السبت تضمنت بالخصوص عرض مسرحي ذو طابع اجتماعي نصا وتمثيلا مؤكدا أن مداخيل هذا العمل

المسرحي الذي تؤثثه فتاة قاصرة عن الحركة العضوية مع فنان مسرحي محترف ستوجه لتمويل ممر شاطئي

ومحطة للسباحة لفائدة ذوي الاحتياجات الخصوصية والمسنين



وأشار الى ان هذا المشروع الاجتماعي الحقوقي يهدف الى تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية وكبار السن من السباحة

والترفيه في أجواء عائلية وتحقيق الاندماج الاجتماعي والمساواة بين جميع فئات المجتمع وعدم تهميش فئة لها الحق في الاستمتاع

والعيش كباقي الفئات الاجتماعية الأخرى



وشدد محمد العتيري على أن اللجنة المحلية للتضامن الاجتماعي بحمام سوسة تسعى من خلال هذه المبادرة الجديدة الى الخروج من رتابة العمل الاجتماعي الخيري التقليدي الذي دأبت عليه أنشطة اللجنة مذكرا بعديد الأنشطة والمبادرات التي أنجزتها اللجنة لاسيما في اطار المجهود الوطني لمجابهة جائحة كورونا على غرار حملة التبرعات التي أطلقتها لشراء 10 أجهزة مكثفات أكسجين وضعت تحت اشراف طبي وشبه طبي لفائدة مصابي الكورونا وذلك الى جانب المشاركة الفاعلة في نشاط مركز التلقيح النموذجي بالقاعة المغطاة بحمام سوسة على مستوى الانفاق والتطوع البشري والدعم اللوجستي



