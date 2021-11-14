نجلاء المنقوش لوات ..دور تونس فعال وحيوي جدا في الأزمة الليبية

وات - مبعوثة وات/نرجس بديرة- قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش السبت بباريس أن ''دور تونس فعال وحيوي جدا في الازمة الليبية''.

وشددت المنقوش فى تصريح خاص لوكالة الأنباء التونسية على هامش مشاركتها في أشغال مؤتمر باريس حول ليبيا أن موقف تونس المؤيد للقضية الليبية لم يكن متوقفا فقط على مؤتمر باريس الحالي وإنما ابتداء من مؤتمر استقرار ليبيا خلال شهر أكتوبر الماضي.



ولاحظت أن تونس تؤمن دائما بأن الشأن الليبي'' يجب أن يدار بادارة وطنية وهو ما أكدت عليه ايضا وفق تعبيرها في لقاء الجزائر'' (بين تونس والجزائر وليبيا).

ونوهت وزيرة الخارجية الليبية بنتائج مؤتمر باريس الحالي الذي نظمته فرنسا والمانيا وإيطاليا بمعية الأمم المتحدة ، مشددة على أن ''المؤتمر كان موفقا ''.

ولاحظت أن مؤتمر باريس حول ليبيا شهد توجها موحدا من قبل العديد من الدول الشقيقة من بينها تونس، مضيفة في هذا الخصوص قولها " نحن جد شاكرين لدعم الحكومة التونسية ومساندتها لحكومة الوحدة الوطنية " .

وشددت المنقوش في الختام على أن" حكومة الوحدة الوطنية الليبية تسعى إلى تسهيل العملية الانتخابية لانجازها في موعدها المحدد له وبتاريخ يوم 24ديسمبر المقبل ".

يذكر أن مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا كان قد عقد بباريس يوم الجمعة 12 نوفمبر بحضور 30 رئيس دولة . وشاركت تونس في هذا المؤتمر ممثلة في رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الخارجية عثمان الجرندي.



