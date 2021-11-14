متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 14 نوفمبر..

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المنستير: تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا بتاريخ 12 نوفمبر الجاري



أفاد المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة أنه تم بتاريخ 12 نوفمبر الجاري تسجيل 5

إصابات إضافية بفيروس كورونا المستجد ليتطور مجموع الإصابات منذ ظهور الوباء بالبلاد خلال شهر مارس 2020

إلى 40077 إصابة



ولفت حمودة الببة الى أن الحالات النشطة تطورت بذات التاريخ لتبلغ 66 حالة نشطة مقابل 65 حالة نشطة بتاريخ 11 نوفمبر

الجاري وارتفعت الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمقيمة بالمؤسسات الصحية بالجهة إلى 9 حالات مقابل 7 حالات

بتاريخ 11 نوفمبر الجاري من بينها حالة مازالت مقيمة بقسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير



كما تم تسجيل تطور في حالات التعافي إلى ما يزيد عن 39 ألف حالة شفاء بعد تسجيل 4 حالات تعافي إضافية واستقر مجموع

الوفايات في 1007 وفاة منذ 19 أكتوبر الماضي تاريخ آخر حالة وفاة مصرح به.



